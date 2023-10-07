عشرات القتلى والمصابين في الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية بمحيط غزة

في ظل الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية المستمرة في محيط قطاع غزة، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن بدء عملية «السيوف الحديدية»، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس، اليوم السبت.

ونقلت عن المتحدث الإسرائيلي أنَّ عشرات الطائرات الحربية تشنّ غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، مؤكدًا استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب، وإعلان حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كيلومترا، بالإضافة إلى تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

الاشتباكات الفلسطينية وصواريخ متبادلة

جاءت الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية، في أعقاب إطلاق حماس رشقات صاروخية مُكثفة تجاه العديد من المدن الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، ودوّت صفارات إنذار في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع مع كبار القادة الأمنيين خلال ساعات؛ لبحث إطلاق الصواريخ من غزة، ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سكان مستوطنات غلاف غزة للبقاء في الملاجئ.

عشرات القتلى والمصابين في الاشتباكات

وقالت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الصحة الفلسطينية أعلنت منذ قليل استشهاد 198 فلسطينيًا كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابات، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما نفذت حركة «حماس» أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.