مستشار الرئيس الفسطيني: إسرائيل وكيل «العدوانية الأمريكية» تجاه المنطقة

رد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، على اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بني ليعلنه عن دعم بلاده غير المسبوق للكيان، في توقيت حرج ولم يذكر أي شيء عن الحقوق الفلسطينية، أنَّ الولايات المتحدة بالأساس «من يمارس العدوان الحقيقي.. وإسرائيل مجرد وكيل للعدوانية الأمريكية.. والسياسة الأمريكية».

الهباش: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أزمات الشرق الأوسط

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ من يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل مآسي الشرق الأوسط، وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني، هو الولايات المتحدة وإداراتها التي تمد إسرائيل، الدولة العدوانية، بكل أشكال الدعم.

قرار القيادة الفلسطينية: نحن مع شعبنا في خندق واحد

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني أنَّ الاجتماع الطارئ للرئاسة الفلسطينية وقرار قيادة البلاد: «نحن مع شعبنا في خندق واحد وسنستمر كذلك.. وأولويتنا تأكيد الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتوفير أقصى درجة ممكنة ومتاحة من الحماية والأمن لـ الإنسان الفلسطيني ومصالحه».