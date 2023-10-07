موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ18.. الشروط ومقدم جدية الحجز

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18 في الربع الأخير من سنة 2023، بمساحات تبدأ من 75 إلى 90 مترا مربعا، بحسب مصدر بوزارة الإسكان.

أسعار الشقق بالإعلان 18

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن أسعار الوحدات بالإعلان الـ 18 سترفع لـ360 ألف جنيه، موضحا أن مقدم جدية الحجز سيكون في حدود 22 ألف جنيه، لافتا إلى أن أسعار الشقق ستختلف بحسب نسب التميز والمدن.

أماكن الطرح بالإعلان الـ 18

وأشار إلى أن أماكن الطرح بالإعلان الـ 18 للإعلان الاجتماعي، في أسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، وأسيوط الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وبرج العرب، والسادات، وحدائق العاصمة.

شروط حجز شقق سكن كل المصريين

وتمثلت شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، كما يلي.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 51 عاما.

- ألا يكون المتقدم سبق للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان من قبل.

- ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 2700 حال كونه أعزب.

- ألا يزيد الدخل الشهري عن 7 آلاف جنيه في حالة الزواج.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن كل المصريين

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم شرط أن يكون سارية.

- تقديم قسيمة زواج حالة كان متزوجا.

- تقديم مفردات المرتب ومستندات إثبات قيمة الدخل الشهري.

- تقديم إيصال دفع مقدم جدية الحجز.