أستاذ علوم سياسية: عملية «طوفان الأقصى» ورقة ضغط لإنهاء حصار غزة

قال الدكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، إنّه ما من عمل عسكري تقدم عليه المقاومة الفلسطينية إلا ويستظل في نهاية المطاف بالمظلة السياسية وبأهداف سياسية، وإن كان العمل العسكري فقط لأغراض عسكرية، فهذا يعني ضربًا من الجنون، ولا أظن أن الفصائل الفلسطينية جميعها يمكن أن تقدم على مثل هذا العمل.

تفكيك الحصار على قطاع غزة

وتابع رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، "لا أرى أن إعادة قراءة التصريحات التي صدرت عن قادة الفصائل الفلسطينية وتحديدًا قادة حركة حماس يمكن قراءتها قراءة كلاسيكية مثل كل مرة، بمعنى إحداث فعل عسكري من أجل إحداث ورقة ضغط في مجال المفاوضات لتفكيك الحصار على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المسألة تذهب إلى أبعد من ذلك من حيث الأهداف السياسية".

تحرك غير مسبوق لجيوب المقاومة

وأكد الشوبكي أنّ المسألة هذه المرة مختلفة تمامًا من حيث المناداة بضرورة تحريك جيوب المقاومة في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، فحماس ذهبت بأبعد من ذلك بكثير في عملية «طوفان الأقصى» بحجمها العسكري لغرض سياسي استراتيجي، وهو الغرض الذي يقول إن الحلول المؤقتة لقطاع غزة لم تعد مقبولة كتخفيف الحصار بل يجب تفكيكه بشكل كامل.