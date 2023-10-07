حزب الإصلاح والنهضة: مؤتمر حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي يليق بمصر

ردود فعل واسعة لاقاها أول مؤتمر لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، اليوم وتصريحات المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، من بين ردود الفعل كان لحزب الإصلاح والنهضة نصيب، حيث أشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالمؤتمر، واصفًا إياه بأنه تدشين تاريخي لحملة رئاسية تليق بمصر.

وأكد «عبد العزيز» لـ«الوطن»، أن كلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة ألقت الضوء على أهم ملامح الحملة وشملت العديد من الأرقام والبيانات عن أداء الحملة فيما يتعلق بالتوكيلات والتزكيات، مؤكدًا سعادته بنسبة الشباب تحت سن 35 عامًا والتي تصدرت نسبة التوكيلات وتجاوزت 25% من نسب التزكيات.

أهم ملامح البرنامج الانتخابي

وخلال المؤتمر، تحدث المستشار محمود فوزي عن أهم ملامح البرنامج الانتخابي، والتي ستركز على تمكين الشباب واستكمال مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى استمرار فتح المجال العام والسياسي بما يمثل برنامجًا شاملًا للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بحسب رئيس حزب الإصلاح والنهضة.

إجابات المستشار محمود فوزي تميزت بالدقة والشفافية

وأضاف رئيس الحزب أن إجابات المستشار محمود فوزي على الصحفيين تميزت بالدقة والشفافية والوضوح والموضوعية ورسمت بشكل احترافي أهم ملامح الحملة ومهنيتها ونزاهتها.