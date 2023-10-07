بدء التقديم لوظائف شركة «مياه القاهرة» غدا.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، أنها ستبدأ غدا الأحد، قبول ملفات المتقدمين على الوظائف المطلوبة بشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، الأوراق المطلوبة للتقديم، وآخر موعد للتقديم، وتفاصيل الوظائف الشاغرة، وفقا لما أعلنت الشركة.

الوظائف المطلوبة

1- مهندس مشروعات تخصص مدني

2- مهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا

3- مهندس شبكة اتصالات تخصص اتصالات

4- مهندس صيانة كهربية تخصص كهرباء قوى.

5- فني «ميكانيكا – كهرباء – تشغيل – صرف – سلامة وصحة مهنية- صيانة حاسبات – أمين مخزن».

6- أخصائي نظم معلومات «حاصل على بكالوريس نظم معلومات أو علوم حاسب».

7- وظيفة سائق معدات ثقيلة دبلوم صناعي مناسب ورخصة قيادة درجة أولى.

8- وظيفة سائق حاصل على رخصة قيادة مهنية حاصل على محو أمية أو شهادة ابتدائي أو إعدادي.

9- وظيفة عامل تشغيل مصاعد.

آخر موعد لتقديم الملفات للوظائف الشاغرة

نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، بأنه سيتم بدء قبول طلبات الملفات للتقديم على الوظائف بدءا من غدا الأحد وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى أنه لن يتم الالتفات لأي طلبات تقدم بعد المدة المحددة، من قبل الشركة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلنة.

- صورة شهادة الميلاد.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة رخصة القيادة للسائقين.

عدد 2 صورة شخصية.

ميعاد ومقر تقديم الطلبات

التقديم من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ببطاقة الرقم القومي للمتقدم، بمراقبة صيانة غرب القاهرة شارع رمسيس.

شروط القبول بالوظائف

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما.

- اجتياز الاختبارات المقررة

- اجتياز الكشف الطبي.

- تحديد موقف سابق من التجنيد بالنسبة للذكور.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى، ويتم إثبات السكن بإيصال كهرباء، ومياه، وغاز، وبطاقة سارية من عام على الأقل.