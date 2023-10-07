الشعب الجمهوري: إقبال من المواطنين بأسيوط لتأييد ترشح حازم عمر للرئاسة

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة أسيوط، إقبالا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومواطني المحافظة لتحرير تأييدات دعم لترشح المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه، أكد السيد عبدالصبور، أمين عام الحزب بالمحافظة، أن المشاركة بالعملية الانتخابية واجب وطني والمقاطعة خيار سلبي، مشيرا إلى المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب أن يكون الجمع يدا بيد وكتفا بكتف للعبور بمصرنا إلى بر الأمان وتحقيق جميع متطلبات المجتمع.

وأضاف أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط: «نعمل خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بأهمية مشاركتهم بالعملية الانتخابية وتعريفهم بأهمية صوتهم الانتخابي في تحديد مصير المستقبل كما أننا نعمل على شرح تفصيلي لبرنامج مرشح حزبنا الانتخابي والذي تتصدره معالجة المشكلات الاقتصادية وذلك بهدف تكوين أكبر قاعدة شعبية لدعمه خلال الاستحقاق الانتخابي».

وكان المهندس حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية، أجرى الفحوصات الطبية المشترط إجراؤها للترشح للانتخابات الرئاسية بمعهد ناصر الطبي في مدينة نصر.