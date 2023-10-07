برلمانية: تزكية النائبات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لإنجازاته غير المسبوقة

حصد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، تزكية من 424 نائبا من البرلمان، بينهم 106 سيدات.

وقالت النائبة سماء سليمان عضو بمجلس النواب، إن نسبة التأييدات التي قامت بها النائبات الـ106، تعود إلى المسؤولية التي تشعر بها النائبات تجاه الوطن، والإنجازات الملموسة والمكتسبات التي تحققت للمرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمكينها في الحياة السياسية.

المرأة في عهد الرئيس السيسي شهدت تمكينا غير مسبوق

وأشارت النائبة البرلمانية في تصريحاتها لـ«الوطن»، إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي شهدت تمكينا غير مسبوق؛ إذ تضمنت التعديلات الدستورية نسبة 25% في مجلس النواب و10% بمجلس الشيوخ، ووصول المرأة لنسبة غير مسبوقة في مجلس النواب وصلت إلى 28% و14% في الشيوخ، فضلًا عن وجود 20% من الوزيرات سيدات، ودخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة، وتعيين أول مستشارة للأمن القومي.