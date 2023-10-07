«مصر أكتوبر» يشيد باستحواذ المرأة على أكبر عدد تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي الذي عقد اليوم جاء مميزًا ومجيبًا عن كل التساؤلات المطروحة حول الحملة، كما جاء الإعلان على استحواذ عدد توكيلات التأييد من قبل المرأة، متوقعًا لأن المرأة المصرية تعي جيدًا أن المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي هو حصن الأمان بالنسبة لها ولمصر: «المرأة المصرية على درجة كبيرة من الوعي للتحديات التي تواجهها مصر من قبل المتربصين وأهل الشر، لذلك تجد في السيسي الرئيس الوحيد القادر على حماية مصر».

الإعلان عن نصف مليون تأييد من الشباب مؤشر جيد على وعي هذه الفئة

وتابعت مديح، في تصريح لـ «الوطن»، أن الإعلان عن نصف مليون تأييد من الشباب أقل من 35 سنة، مؤشر جيد على وعي هذه الفئة وإدراكهم للمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما جاء انضمام عدد كبير من الشباب ضمن الحملة الانتخابية دليًلا على ايمان المرشح عبد الفتاح السيسي بأهمية دور الشباب في المشاركة في الحياة السياسية.

يجب تكاتف الجميع لمواجهة الأخبار الكاذبة وتصحيحها

وأضافت أنه من المتوقع أن تواجه مصر في المرحلة المقبلة الكثير من الشائعات من قبل المتربصين والإعلام الخارجي الأوروبي، ما يستلزم تكاتف الجميع لمواجهة الأخبار الكاذبة وتصحيحها حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية بأمان: «أعضاء حزب مصر أكتوبر على تواصل دائم بالشارع.. وسنواجه بكل قوة الشائعات وأي تدخل خارجي في شؤون مصر».