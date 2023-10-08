سعر اليورو الیوم الأحد 8-10-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام سعر صرف عملة اليورو، التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال أول أيام عمل البنوك اليوم الأحد 8-10-2023 في البنوك المصرية، وذلك بحسب آخر تحديث أعلنته مواقعها الرسمية، حيث سجل اليورو في البنك المركزي المصري 32.51 جنيه للبيع، و32.37 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم، بحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.14 جنيه للشراء، و32.49 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 32.37 جنيه للشراء و32.51 جنيه للبيع، بحسب سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي المصري سابقا.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.14 جنيه للشراء، و32.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 32.42 جنيه للبيع، و32.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر صرف اليورو اليوم 32.24 جنيه للشراء، و32.56 جنيه للبيع.