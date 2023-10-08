3 ظواهر جوية مختلفة اليوم.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

يشهد اليوم الأحد عددا من الظواهر الجوية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي يأتي على رأسها تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية في الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

نشاط للرياح

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التوقعات تشير إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فيما تشهد بعد المناطق سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

ويسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد على بعض المناطق بالجمهورية:

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.