عملية طوفان الأقصى.. كيف بدأت وإلى أين وصلت؟

ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى «طوفان الأقصى» لـ250 إسرائيليا، بحسب بيان عاجل مساء اليوم نقلته فضائية «القاهرة» الإخبارية، فيما أشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب للتحذيرات الفلسطينية طوال الفترة الماضية، بحسب خبر عاجل مساء اليوم السبت.

طوفان الأقصى بدأ صباح اليوم

ووقعت صباح اليوم السبت على يد فصائل فلسطينية عملية عرفت بـ «طوفان الأقصى» وسجَّلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة نحو 232 شخصا بحسب بيانات محدثة، في الوقت الذي وجَّه الرئيس محمود عباس أبو مازن بتقديم كل أشكال المساعدة لقطاع غزة.

إلى ماذا دعت إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى؟

في الوقت نفسه دعا حزب ليكود الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيمي المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط إنهاء اجتماعات الحكومة الإسرائيلية والدخول إلى الملاجئ بسبب القصف الفلسطيني المستمر على تل أبيب التي أشارت إلى أنه تم إطلاق 150 صاروخا عليها من قطاع غزة لذا ردت بقصف برج غزة وأماكن أخرى.

أرقام القتلى والإصابات حتى الآن بعد عملية طوفان الأقصى

ارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إلى 232 شهيداً، و1697 جريحاً، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.