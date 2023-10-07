تفاصيل المؤتمر الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مؤتمرها الأول، اليوم، بقاعة السرايا في مدينة نصر، بمشاركة متنوعة من الحضور وصلت إلى 780 شخصًا بين رؤساء أحزاب وخبراء وشخصيات عامة وسياسيين، وكيانات الشبابية، وفنانين، ورياضيين، فضلًا عن الصحفيين والمثقفين ورجال الدين والقبائل العربية وحتى المواطنين، وبمشاركة فعّالة من وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية.

جاء ذلك في بيان نشرته حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

أعلنت الحملة أنها نجحت في جمع مليون و130 ألفا و105 تأييدات، منها 752 ألفا و438 من الإناث و377 ألفا و677 من الذكور، كما بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب 424 تزكية، منهم 53 مستقلون، و371 حزبيون، منهم 106 سيدات، و76 نائبا من الشباب، وفق كلمة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، ومستشاره القانوني، في مؤتمر تدشين الحملة الانتخابية.

إجراء الكشف الطبي لاستكمال ملف الترشح

أضافت الحملة، أنه تم إجراء الكشف الطبي المطلوب لاستكمال ملف الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك تقديم ملف الترشح والتأييدات التي حررها المواطنون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع إطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحملة تعمل حالياً على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كل أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.

لقاءات نخبوية وجماهيرية

أضاف «فوزي»، أن الحملة سوف تقوم بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية وجولات ميدانية في كل محافظة، مشيراً إلى أن الحملة سوف تتخذ مقرات لها في عواصم المحافظات، وتتيح الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

أوضح أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي، وتقوم على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع، كما وجه الرئيس بتكوين مجموعة للحوار داخل الحملة تكون مجموعة معاونة في صناعة القرار، حال فوزه بإذن الله.

ووجه «فوزي» التحية لكل راغبي الترشح، مضيفًا أن الحملة على استعداد للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى مشهد مشرف يليق بمصر والمصريين.