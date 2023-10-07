فتيات «ريحانة» يزرن دار الوفاء لرعاية المسنين بكفر الشيخ

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادى «ريحانة»، برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتم تنفيذه حتى 15 أكتوبر الجاري، والذي تُنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

زيارة فتيات «ريحانة» لدار الوفاء لرعاية المسنين بكفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية البرنامج القيادي «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.

توزيع الهدايا والورود على نزيلات وعاملات دار الوفاء لرعاية المسنين

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنّ الفعاليات بدأت بقيام فتيات «ريحانة» اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر بزيارة دار الوفاء للمسنين وتوزيع الهدايا والورود على نزيلات وعاملات الدار، ما جعل الزيارة تترك أثراً طيباً في نفوس النزلاء من كبار السن، مشيراً إلى أنّ السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر تنطلق مسيرة مشي لفتيات «ريحانة» لنشر التوعية واحتفالاً بذكرى نصر أكتوبر من أمام دوران النصر، وبمشاركة 500 فتاة من أعضاء مراكز الشباب.

وتقام تلك الفعاليات بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفتيات «ريحانة».