آخر أخبار الأقصى.. ارتفاع أعداد الضحايا واتصالات مكثفة للرئيس الفلسطيني

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم السبت، للتباحث حول آخر التطورات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس في محيط قطاع غزة.

عباس يدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي

وأكد أبومازن، خلال الاتصال الهاتفي، بحسب فضائية «القاهرة» الإخبارية، مساء اليوم السبت، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الجاري على أبناء الشعب الفلسطيني، وأن سبب ذلك هو ممارسات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، علاوة على ما يحدث من انسداد للأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

الصحة الفلسطينية تؤكد سقوط 232 شهيداً

ووقعت صباح اليوم السبت على يد فصائل فلسطينية عملية عرفت بـ«طوفان الأقصى» وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد نحو232 شخصاً، بحسب بيانات محدثة، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس أبو مازن بتقديم كل أشكال المساعدة لقطاع غزة.

كما أعلنت الصحة الفلسطينية إصابة نحو 1697 شخصاً، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مساء اليوم السبت، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.