كم عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن منذ بداية عملية طوفان الأقصى؟

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى 232 شهيداً، و1697 جريحاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفسطينية مساء اليوم السبت، إضافة إلى دمار في البنايات والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن

وصدرت في البلاد تحذيرات من تداعيات صحية خطيرة جراء توقف خطوط الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة، مما سيضطر المستشفيات الى تشغيل المولدات الكهربائية لساعات طويلة، ما يهدد بنفاد كميات الوقود المحدودة بداخلها، وسط ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 232 شهيداً.

كا ارتفع عدد مصابي طوفان الأقصى إلى 1452 شخصاً، من بينهم 270 إصابة في حالة حرجة، بحسب فضائية «القاهرة» الإخبارية مساء اليوم السبت.

فتح تدعو لإضراب شامل الأحد

ووصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 232 شهيداً، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، إصابة أكثر من 1000 شخص في مناطق متفرقة.

وأعلنت وزارة التربية الفلسطينية عن تعليق الدراسة غداً الأحد، فيما دعت حركة فتح إلى الدخول في إضراب عام، مع إعلان البنوك تعليق العمل غداً، بعد بداية عملية طوفان الأقصى اليوم السبت.