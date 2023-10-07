شهادة من البنك العربي الأفريقي بعائد 65%.. إمكانية اقتراض 80% من قيمتها
كتب:
محمد متولي
11:30 م | السبت 07 أكتوبر 2023
البنك العربي الأفريقي الدولي - أرشيفية
طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار يصل عائدها إلى 65%، في آخر المدة عبر المعدل للعائد التراكمي الذي يصل إلى 18.17% سنويا، تحتت مسمى «شهادة الادخار الثلاثية»، بحسب صفحة البنك الرسمية على «فيس بوك».
وتقدم شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، عددا من المميزات الخاصة حتى آخر المدة، ومنها:
شهادة البنك العربي الأفريقي
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه وما يضاعفها دون اشتراط البنك لحد أقصى للإيداع الخاص بالشهادة
- تصل مدة شهادة الادخار الثلاثية إلى ثلاث سنوات
- نسبة فائدة الشهادة تصل إلى 65% إجمالا
- يجرى تسليم أموال الشهادة من قبل البنك للعميل فور انتهاء المدة
تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي
- أتاح البنك شهادة الادخار الثلاثية الجديدة لعملاء البنك الأفراد فقط دون الشركات
- يجري إصدار الشهادة الجديدة بعملة الجنيه المصري فقط
- طرح البنك مميزات لمن يشتري تلك الشهادة تسهل له إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وبنسبة تصل إلى 80% من القيمة الأصلية لمبلغ الشهادة
- يتيح البنك لحائزي تلك الشهادة إصدار بطاقة ائتمان لتقسيط المشتريات.