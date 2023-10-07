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شهادة من البنك العربي الأفريقي بعائد 65%.. إمكانية اقتراض 80% من قيمتها

كتب:

محمد متولي
11:30 م | السبت 07 أكتوبر 2023
البنك العربي الأفريقي الدولي - أرشيفية

البنك العربي الأفريقي الدولي - أرشيفية

طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار يصل عائدها إلى 65%، في آخر المدة عبر المعدل للعائد التراكمي الذي يصل إلى 18.17% سنويا، تحتت مسمى «شهادة الادخار الثلاثية»، بحسب صفحة البنك الرسمية على «فيس بوك».

وتقدم شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، عددا من المميزات الخاصة حتى آخر المدة، ومنها:

شهادة البنك العربي الأفريقي

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه وما يضاعفها دون اشتراط البنك لحد أقصى للإيداع الخاص بالشهادة

- تصل مدة شهادة الادخار الثلاثية إلى ثلاث سنوات

- نسبة فائدة الشهادة تصل إلى 65% إجمالا

- يجرى تسليم أموال الشهادة من قبل البنك للعميل فور انتهاء المدة

تفاصيل شهادة البنك العربي الأفريقي

- أتاح البنك شهادة الادخار الثلاثية الجديدة لعملاء البنك الأفراد فقط دون الشركات

- يجري إصدار الشهادة الجديدة بعملة الجنيه المصري فقط

- طرح البنك مميزات لمن يشتري تلك الشهادة تسهل له إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وبنسبة تصل إلى 80% من القيمة الأصلية لمبلغ الشهادة

- يتيح البنك لحائزي تلك الشهادة إصدار بطاقة ائتمان لتقسيط المشتريات.

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