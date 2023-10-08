محمية «أشتوم الجميل» تنقذ بجعة مهاجرة من الأسر

نجحت محمية أشتوم الجميل الطبيعية ببورسعيد، في إنقاذ بجعة تعاني من حالة ضعف وإعياء شديدة، جرى أسرها في سوق السمك ببورفؤاد، من قبل بعض الأشخاص، بعدما تعرضت لنزع ريشها كي لا تطير ومضايقات بعض الأطفال، وجرى تقديم الرعاية الطبية وتأهيلها بعد أنّ فقدت القدرة على الطيران والصيد لطول مدة الأسر.

بلاغ لـ محمية «أشتوم الجميل»

ويقول الدكتور حسين رشاد رئيس محمية أشتوم الجميل، إنه تلقى بلاغًا من مواطنة في بورسعيد، بوجود بجعة في سوق السمك ببورفؤاد، حالتها الصحية سيئة جدا، وتُترك في الشمس لفترات طويلة وتتعرض لمضايقات من الأطفال.

وأكد أنه توجه إلى مكان البلاغ، وفوجئ بالبجعة في حالة سيئة، بعد أن نُزع ريشها كي لا تطير، ليجري نقلها إلى محمية أشتوم الجميل، وتقديم الرعاية لها علي مدار شهرين، من تغذية وطب بيطري حتى تعافت.

وأشار إلى أنّ البجعة كانت تأكل من 3 إلى 4 كيلو سمك بالمحمية، بالإضافة إلى التكلفة المادية لرعايتها، إذ جرى استدعاء طبيب بيطري لرعايتها طبيًا، وتقديم الدواء المناسب لها والاهتمام بها وتنظيفها، موضحًا أنه جرى عمل عدة تجارب إطلاق لها في بحيرة المنزلة وفشلت في البداية، وبعد مرات عديدة، عادت إلى بيئتها الطبيعية وأخذت خط هجرتها.

التوعية بطبيعة الطيور المهاجرة

وصرح «رشاد» بإن المحمية بها ضبطية قضائية، ويمكن عمل مخالفات لمن يعرض الطيور المهاجرة لأذى، لكن يجري اتباع مبدأ كلما زاد الوعي قلت برامج الحماية: «نأخذ الكائن الحي سواء طيور أو سلاحف أو غيرها من الذين يأسرونها، ويجري توعيتهم بإنها كائنات مهاجرة لا يمكن أسرها، ونعمل على حمايتها كدولة مصرية طبقًا للاتفاقيات الدولية فلا يمكن اقتناءها أو شراءها أو تعريضها للأذى، وفي حالة تكرار أسرها، يجري تحرير مخالفة ضد الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية حياله».