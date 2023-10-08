عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي واستبعاده من مواجهة الإسماعيلي في الدوري

تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في التدريبات الجماعية، قبل مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، المقرر أن تقام أحداثها مساء اليوم، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تفاصيل إصابة كريم فؤاد واستبعاده من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أكد مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن استبعاد كريم فؤاد من مباراة الإسماعيلي ليس لوجهة نظر فنية، لكن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، تعرض لها خلال المران الأخير للفريق، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض مباراة الدراويش.