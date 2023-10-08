رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي واستبعاده من مواجهة الإسماعيلي في الدوري

كتب:

محمود شكر
06:28 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي واستبعاده من مواجهة الإسماعيلي في الدوري

تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في التدريبات الجماعية، قبل مباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل، المقرر أن تقام أحداثها مساء اليوم، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تفاصيل إصابة كريم فؤاد واستبعاده من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أكد مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن استبعاد كريم فؤاد من مباراة الإسماعيلي ليس لوجهة نظر فنية، لكن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، تعرض لها خلال المران الأخير للفريق، قبل السفر إلى الإسكندرية لخوض مباراة الدراويش.

اقرأ المزيد:

عاجل.. «دستة نجوم» خارج قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري.. «أزمة هجومية»

عاجل.. الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تجديد فتوح ومفاوضات الأهلي.. «اتفاق مبدئي»

عاجل.. قرار من لجنة الحكام ضد محمد معروف بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

طاقم VAR مباراة الزمالك والبنك الأهلي يفجر مفاجأة بشأن طرد عواد

مفاجأة بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي.. مصدر بـ«الحكام» يكشف

عضو هيئة العمل الأهلي بالقدس: اليوم استيقظت إسرائيل على صباح مؤلم