وظائف شاغرة في جامعة جنوب الوادي.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدة وظائف مطلوبة في جامعة جنوب الوادي، فرع الغردقة، محددة شروط التقديم والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

وأشارت الوزارة إلى أن وظائف جامعة جنوب الوادي، شملت الآتي:

1- 6 مدرسين بأقسام الدراسات السياحية والفندقية.

2- 2 مدرس مساعد بأقسام الدراسات الفندقية – الدراسات السياحية.

شروط التقديم

وأشارت إلى عدة شروط للتقديم، على النحو التالي:

أن يكون من خريجي إحدى كليات السياحة والفنادق من قسم الدراسات السياحية أو الدراسات الفندقية بالجامعات الحكومية المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

أما بخصوص وظائف المدرس يشترط أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب.

المستندات المطلوبة

طلب على استمارة 167، ومرفق به المستندات الاتية:

- (السيرة الذاتية للمتقدم باللغة العربية والإنجليزية وشهادة التخرج «البكالوريوس»، شهادة تقديرات السنوات الدراسية، والشهادات العلمية الحاصل عليها والشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية).

- الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، و6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد مميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لكلية السياحة والفنادق جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

– موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان وعلى العاملين الذين سبق إنهاء خدمتهم التقدم ببيان حالة وظيفية من جهة عملهم السابقة، موضحا به سبب إنهاء الخدمة وفي حالة عدم العمل يتم التقدم بإقرار كتابي يقر فيه المتقدم بعدم عمله.

طريقة التقديم على الوظائف

وبحسب بوابة الوظائف الحكومية، فإن التقديم باليد باسم الدكتور نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الغردقة، بمقر جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

مواعيد التقديم على وظائف جامعة جنوب الوادي

من 8 وحتى 22 أكتوبر 2023.