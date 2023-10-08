رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير خارجية إيطاليا: نعمل جنبا إلى جنب لتهدئة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

كتب:

أحمد عادل موسى
09:39 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
إيطاليا

إيطاليا

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عبر شبكة التواصل الاجتماعي «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، أنَّ بلاده تعمل جنباً إلى جنب مع حلفائها في سبيل تحقيق تهدئة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وزير الخارجية الإيطالي يتواصل مع نظيرة الأمريكي

وأوضح «تاجاني» أنَّه قد تواصل للتو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومع زملائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة هذا الموضوع. 

وأكّد وزير الخارجية الإيطالي أنَّ حكومة بلاده تتابع الوضع في الشرق الأوسط بقلق، كما أعرب عن أن بلاده تواصل التواصل الوثيق مع الحلفاء وتعمل جاهدة على وقف تصعيد النزاع.

5 آلاف صاروخ من قطاع غزة

وقد بدأت عملية طوفان الأقصى بإطلاق نحو 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي خلال النصف الأول من العملية. 

اقرأ المزيد:

هزتان أرضيتان تضربان إيطاليا واليونان.. اعرف قوتهما

منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد.. «شرط واحد لإتمام الصفقة»

بلينكن يثمن جهود مصر لنزع فتيل التوتر بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

وليد توفيق يدعم الشعب الفلسطيني: «قلوبنا مع فلسطين الحبيبة»

الخارجية: مشاورات مصرية سعودية أردنية لتهدئة الأوضاع في فلسطين

جومانا مراد تدعم فلسطين: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم»