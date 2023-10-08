وزير خارجية إيطاليا: نعمل جنبا إلى جنب لتهدئة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عبر شبكة التواصل الاجتماعي «X» المعروف سابقًا باسم «تويتر»، أنَّ بلاده تعمل جنباً إلى جنب مع حلفائها في سبيل تحقيق تهدئة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وزير الخارجية الإيطالي يتواصل مع نظيرة الأمريكي

وأوضح «تاجاني» أنَّه قد تواصل للتو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومع زملائه من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة هذا الموضوع.

وأكّد وزير الخارجية الإيطالي أنَّ حكومة بلاده تتابع الوضع في الشرق الأوسط بقلق، كما أعرب عن أن بلاده تواصل التواصل الوثيق مع الحلفاء وتعمل جاهدة على وقف تصعيد النزاع.

5 آلاف صاروخ من قطاع غزة

وقد بدأت عملية طوفان الأقصى بإطلاق نحو 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي خلال النصف الأول من العملية.