هزتان أرضيتان تضربان إيطاليا واليونان.. اعرف قوتهما

ضربت هزتان أرضيتان ضعيفتان، إيطاليا واليونان، فجر اليوم الأحد، تراوحت قوتهما بين 1.6 ودرجتان على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

ضربت هزة أرضية بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، شمال إسطاليا، فجر اليوم الأحد، على عمق 7 كيلومترات، وفقا لما نشره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

واظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا على مسافة 77 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة جنيف السويسرية.

وقال مركز رصد الزلازل الأورووبي المتوسطي، عبر بياناته، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا، وقعت على مسافة 13 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من شاموني الواقعة جنوب شرق فرنسا.

عمق هزة جزيرة كريت اليونانية 15 كيلومترا

في وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة درجتان على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على عمق 15 كيلومترا، وعلى مسافة 294 كيلومترا جنوب شرق عاصمة البلاد «أثينا».