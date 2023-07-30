«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن».. حماية الفلسطينين تبدأ من القاهرة

عرض برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم رامي الحلواني عدد الوطن الصادر اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بملف المحليات المطروح على طاولة الحوار الوطني بعنوان «الحوار الوطني يناقش المحليات والحقوق السياسية»، وخبر آخر بعنوان: «بمشاركة «السيسي وبوتين».. قادة أفريقيا يتابعون مبادرة تسوية «الأزمة الأوكرانية».

تناول الحوار الوطني بملف المحليات

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن تناول الحوار الوطني بملف المحليات أمر مهم للغاية كونها عين الشعب على كل ما يتصل بالأرض سواء البناء والتشييد أو الخدمات أو المتابعة، مشيرة إلى أن المحليات جانب مهم ويوجَد في كل نواحي العالم، متابعة أن المحليات فسدت بعد فترة منتصف السبعينيات.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» أن هناك العديد من الأمور التي فقدتها مصر على مدار العقود السابقة، ولكنها تعمل على استيرادها في الوقت الحالي منها ملف المحليات، مشيرة إلى أنه من مميزات الحوار الوطني مناقشة وتناول قضايا وملفات مهمة مثل المحليات.

مبادرة تسوية «الأزمة الأوكرانية»

وعن مبادرة تسوية الأزمة الأوكرانية بمشاركة السيسي، تابعت: «عبدالفتاح السيسي رئيس بناء وتنمية، إذ أنه أقنع كل الدول الأفريقية المشاركة بالقمة بأن يكونوا مع المصالحة والتسوية كونه يعود بالنفع والخير للكثير من الدول»، موضحة: «روسيا تنتج حوالي 20% من قمح العالم كله، لذلك تسد النقص لدى مصر، ومن ثم النزاعات العسكرية تضرنا جميعا».