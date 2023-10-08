انخفاض أسعار البقوليات في منافذ المجمعات الاستهلاكية ووزارة الزراعة

البقوليات هى إحدى السلع الأساسية في منازل كل الأسر المصرية، ولا يمكن الاستغناء عنها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يزداد فيه الإقبال على العدس واللوبيا البيضاء، باعتبارها من الوجبات الغذائية المهمة لموجهة برد الشتاء.

وتحرص وزارتا الزراعة والتموين، على توفير جميع أنواع البقوليات داخل منافذهما المختلفة، من فول وعدس وفاصوليا بيضاء ولوبيا، وذلك بأسعار تقل عن السوق بنحو 35%.

أسعار البقوليات اليوم في المجمعات ومنافذ الزراعة

- سعر كيلو الترمس 35 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 38 جنيها.

- سعر كيلو اللوبيا 38 جنيها.

- سعر كيلو العدس الأصفر 38 جنيها.

- سعر كيلو الفول البلدي 30 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيها.

- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيها.

- سعر كيلو الحمص 40 جنيها.

- سعر كيلو الفول المدشوش 28 جنيها.

سعر كيلو الحمص الفشار 34 جنيها.

سعر كيلو الأرز السائب 23.78 جنيه.

سعر كيلو الأرز المعبأ بـ25.05 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ 39.55 جنيه.

سعر كيلو الدقيق اليوم 17جنيها.

انخفاض أسعار البقوليات

وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة عبور فرج العطار، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وجود انخفاض تدريجي فى جميع أسعار البقوليات في الآونة الأخير، نظرا لزيادة المعروض منها.