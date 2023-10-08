«سلامة الغذاء» تنفذ 44 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في المحافظات

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 84 مأمورية رقابية على المصانع في المحافظات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وجرى تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج مصنعي بالقائمة البيضاء، بحسب بيان الهيئة.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي نفذتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغت عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسالة، تنوعت مابين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

تنفيذ 44 مأمورية رقابية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، قالت هيئة سلامة الغذاء إنه جرى تنفيذ 44 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية، للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 9 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1551 فرع لعدد 47 سلسة تجارية، كما جرى تسجيل 303 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 165 معاينة لمحال عامة.