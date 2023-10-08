3 صفقات قوية على أعتاب الأهلي في يناير

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح قائمة صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي في يناير 2023.

وطلب كولر، من مسؤولي الأهلي، دعم الخط الدفاعي للفريق سواء في قلب الدفاع أو على الأطراف، إذ استهدف المدرب السويسري التعاقد مع 3 لاعبين في الدوري.

ما صفقات الأهلي المتوقعة في يناير؟

وعلم «الوطن سبورت» أن المدرب السويسري أشاد بـ3 لاعبين في فرق الدوري، وهم أسامة جلال مدافع بيراميدز، وعمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، ومحمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي.

ووصلت مفاوضات الأهلي، مع عمر كمال عبد الواحد، إلى مراحل متقدمة في ظل اتفاق مسؤولي القلعة الحمراء، على اتفاق شفوي مع مسؤولي فيوتشر للحصول على خدمات اللاعب، ولكن مع نهاية الموسم الجاري.

كما رحب محمد حمدي، بالانتقال إلى صفوف الأهلي، بينما يتبقى اتفاق الناديين على تفاصيل التعاقد، في ظل رغبة إدارة النادي البترولي، في احتراف اللاعب بأوروبا.

الأهلي يجس نبض بيراميدز لضم أسامة جلال

وفي السياق نفسه، دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات شفوية مع نادي بيراميدز، للحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق.

وحصل بيراميدز على توقيع أسامة جلال خلال الأيام الماضية في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة.