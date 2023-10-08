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عاجل.. كولر يجري تغييرا مفاجئا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

كتب:

محمود شكر
07:05 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
عاجل.. كولر يجري تغييرا مفاجئا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تغيير مفاجئ في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، بعدما ضم محمد زعلوك، لحل الأزمة الهجومية في ظل غياب صلاح محسن للإصابة، ومحمود عبدالمنعم كهربا للإيقاف.

تغيير مفاجئ في قائمة الأهلي لحل الأزمة الهجومية

كان كولر مستقرا أمس الجمعة، على قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، قبل أن يجري تغييرا وحيدا في القائمة، بضم المهاجم الشاب محمد زعلوك.

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