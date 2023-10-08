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عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم فيوتشر في يناير.. إعلامي يكشف التفاصيل

كتب:

محمود شكر
07:20 ص | الأحد 08 أكتوبر 2023
عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم فيوتشر في يناير.. إعلامي يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر، قريب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه خلال منافسات الموسم الجاري.

عمر كمال عبدالواحد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

قال الإعلامي في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»، إن هناك صراع في الوقت الحالي بين الأهلي والزمالك، من أجل الحصول على خدمات عمر كمال عبدالواحد، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل بشكل مجاني.

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