«مناخ الزراعة»: الأجواء مناسبة لزراعة البطاطس والبنجر والثوم في «بحري»

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن المتبقى على انتهاء فصل الصيف أسبوع واحد فقط، بعدها سوف يبدأ فصل الخريف فلكياً، لافتاً إلى أن هذه الأيام تشهد الانتقال التدريجي من الصيف إلى الخريف بسلام وهدوء.

التحول المباشر نحو الأجواء الخريفية

أضاف أنه بعد أسبوع سيبدأ التحول المباشر نحو الأجواء الخريفية مباشرة حيث سيغادر الصيف الملتهب نهائياً، ويتبقى من فصل الصيف بعض المناوشات، مشيرًا إلى أن مناخ الخريف عن الصيف وفيه تنكسر حرارة الليل، وتزيد فروق الحرارة بين النهار والليل، وتبدأ السحب في الظهور شمالا، كما تزيد قطرات الندى وتكون الشبورة المائية على الزراعات.

تابع بأن تلك الأجواء مناسبة للغاية لزراعة العروة النيلية والخريفية والشتوية لمحصول البطاطس والبنجر والثوم في الوجه البحري، والفاصوليا والبسلة مبكرة الإنتاج والجزر والبصل في مصر الوسطى، والفراولة في محافظات الدلتا، وشتل الطماطم والفلفل والباذنجان، وزراعة الخيار والكوسة فضلاً عن زراعة العروة الخريفية لمحاصيل الصوب.

أنتشار آفة دودة الحشد الخريفية في محاصيل الذرة والأرز والقطن

حذر فهيم من انتشار آفة دودة الحشد الخريفية في محاصيل الذرة والأرز والقطن الذي لا يزال قائماً كذلك ظهور دودة ورق القطن وأيضا دودة براعم الزيتون، كما أن هذه الظروف مناسبة أيضا لبعض الأمراض المحبة للرطوبة مثل البياض الزغبي على القرعيات والعنب والبياض الدقيقي على محاصيل الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل.