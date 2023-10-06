اختيار رئيس «تنمية الثروة السمكية» ضمن قائمة الـ2% لأفضل علماء العالم

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، عن اختيار الدكتور صلاح الدين مصيلحي، أستاذ الباثولوجي بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ضمن قائمة 2% من أفضل العلماء الأكثر تميزًا وتأثيرًا علـى مستوى العالم، للعام الرابع على التوالي «من بين 160 ألف باحث من بين 8 ملايين باحث في 149 دولة Stanford University World's Top 2% Scientists».

جدير بالذكر أن قائمة 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، هو تصنيف يصدر سنويا طبقا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد ويعرف في الوسط الأكاديمي باسم «تصنيف ستانفورد» والتقرير فيها مبني على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث ومؤشر «هيرش» والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات العلمية الدولية المرموقة.

معلومات عن الدكتور صلاح الدين مصيلحى

يشار إلى أن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزارء، رئيس مجلس إدارة مشروع الاستزراع السمكي البحري في مصر، عضو مجلس الأمناء للمركز الدولي للأسماك بالهيئة الاستشارية الدولية لتنمية الموارد الزراعية بواشنطن، عضو مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عضو الاتحاد العام للخبراء العرب.

كم أنه أحد 2% من أفضل علماء العالم لعام 2020 و 2021 و 2022 و 2023 على التوالي، طبقا لتصنيف جامعة استانفورد الأمريكية، وعضو مجلس كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، وعضو مجلس إدارة معهد علوم البحار والمصايد بوازرة التعليم العالى، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المانية، كما يعمل عضو لجنة استيراد الأسماك بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضو الاتحاد العام لحماية الحياة البرية والبحرية بجامعة الدول العربية.

ونشر مصيلحي، أكثر من 220 بحثا علميا في مجلات علمية محلية ودولية وعالمية، كما أشرف وشارك وناقش أكثر من 250 رسالة ماجستير ودكتوراة، ونشر 4 كتب علمية في مجال علم الأمراض، وحكم أبحاثا علمية لأكثر من 50 مجلة علمية محلية وعالمية، وحصل على 20 مشروعا بحثيا دوليا، وعمل سابقا رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، ورئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، وعميد معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الاسماك بجامعة قناة السويس، ورئيس برنامج صحة الأسماك لأفريقيا وغرب اسيا (ماليزيا/مصر)، ورئيس قسم أمراض الأسماك بالمركز الدولي للأسماك (ماليزيا/مصر).

وخبير استشاري لمنظمة الصحة العالمية بالأمم المتحدة (جنيف)، وخبير استشاري لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (روما)، وخبير استشاري لمركز الوبائيات الدولي بالامم المتحدة (باريس)، وخبير بالهيئة الاستشارية الدولية لتنمية الموارد الزراعية بواشنطن، ومنسق التعاون الدولي بجامعة قناة السويس، وأستاذ ورئيس قسم المختبرات الطبية بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ومدرس مساعد بقسم العلوم البيولوجية بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.