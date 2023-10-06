20 أستاذا من جامعتي عين شمس وحلوان ضمن قائمة «ستانفورد» لأفضل علماء العالم

أعلنت جامعتا عين شمس وحلوان، إدارج 20 عالمًا ضمن قائمة جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة بكاليفورنيا، ضمن أفضل 2% من الأكثر تأثيرًا في العالم في عام 2022 ضمن تصنيف علماء العالم.

الأساتذة المدرجون من جامعة عين شمس

وأعلنت جامعة عين شمس أن الأساتذة المدرجين هم الدكتور عبد الناصر سنجاب، والدكتور خالد أبو زيد، والدكتور ابتهال الدمرداش، وأميمة الدهشان، ومحمد عاشور، ورانيا حتحوت، ومحمد الشاذلي، ومها نصر، وفادية يوسف، وأستاذ مساعد ندى مصطفى.

إدراج 10 علماء من جامعة حلوان

فيما أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إدراج 10 علماء تصدروا التصنيفات العالمية، موضحة أن جامعة ستانفورد الأمريكية اختارت 10 علماء من جامعة حلوان ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023.

وجرى اختيار هؤلاء العلماء استنادًا إلى معدلات الاستشهادات المرجعية، وهم الدكتور جلال حمزة الجميعي، والدكتور محمد عبد المنعم دخيل، والدكتور أحمد عصمت عبد المنعم، والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور أشرف درويش، والدكتور أحمد برهوم، والدكتورة حنان بسيوني، وهم علماء بكلية العلوم، وأيضا الدكتور أشرف ميمي، بكلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور مصطفى عيسى، والدكتورة فاطمة عبد اللطيف، بكلية الهندسة.