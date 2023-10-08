إقبال على عرض فرقة «الجزيرة المعزولة» ضمن فعاليات مهرجان «هي والفنون»

شهد العرض الفني لفرقة «الجزيرة المعزولة» من اللاجئات السودانيات، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في مهرجان «هي الفنون- she arts»، الذي اختتمت الدورة الثالثة من فعالياته، واستمرت لمدة 4 أيام متتالية، وجمع فيه عددا من الفرق الفنية النسائية من بلدان عدة من مختلف دول العالم بما فيها مصر والسودان.

فرقة «الجزيرة المعزولة» في مهرجان «هي الفنون»

واستضاف المهرجان لأول مرة فرقة «الجزيرة المعزولة»، وهي فرقة تقدم عروضا ورقصات وأهازيج متنوعة تمثل التراث والفلكلور السوداني الغني والمتنوع.

وقدمت الفرقة عرضًا فنيًا مميزًا حاز على استحسان الجمهور، في كل من مركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية ومسرح الفلكي بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان، وكان العرض الفني تحت إشراف وإخراج مصممة الرقص المحترفة الفنانة نغم صلاح.

معرض للأشغال اليدوية

كما أقيم على هامش المهرجان معرض فني للأشغال اليدوية والحرف التي أُنتجت أغلبها من قبل عدد من اللاجئين واللاجئات من مختلف دول العالم، فيما قامت إدارة مهرجان «هى الفنون – she arts» أيضًا بدعوة 100 طفل سوداني لحضور حفل للأطفال مجانًا، بالتعاون مع كورال المدرسة الألماني بالإسكندرية وفرقة «فابريكا» للأطفال.

وخلال حفل افتتاح المهرجان ألقى جون سولاكي، نائب ممثل مفوضية اللاجئين في مصر، كلمة عبر فيها عن امتنانه لإدارة المهرجان والقائمين عليه لما فيه من فرصة للاجئات من السودان أن يعرضن ثقافتهن وفنونهن مما يعزز شعورهن بالإنتماء للمجمتع ويزيد من فرص تعزيز الروابط الاجتماعية.