فريق «المهندسين» بالسويس يحصد المركز الثاني في البطولة الدولية للروبوتات

تمكن فريق نقابة المهندسين بالسويس، بالتعاون مع فريق IEEE Suez Region E، من حصد المركز الثاني في بطولة العلمين الدولية للروبوتات، والمقامة خلال الفترة من 6 - 8 أكتوبر الجاري، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بطولة العلميين الدولية للروبوتات

وحقق فريق نقابة المهندسين بالسويس المركز الثاني في البطولة الدولية للروبوت والتي أقيمت على أرض العلمين الجديدة بمشاركة 129 فريقا بإجمالي 925 طالبا من 6 دول وهي «مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، بنجلاديش»، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طلاب السويس يفوزون في تحدي كساحات الألغام

وقال بيان لنقابة المهندسين بالسويس، إن فريق النقابة من أبناء المهندسين شارك في البطولة الدولية للروبوت، من خلال تحدي كاسحات الألغام Minesweepers، والتي تعتمد على تصميم روبوت قادر على كشف مكان اللغم وتأمين خروجه من الأرض وتسهيل نقله إلى خارج المنطقة المستهدفة تمهيدا لإبطال مفعوله.

أول بطولة للمحترفين في الشرق الأوسط

ومن جانبه قال المهندس محمد مصطفى، أمين عام النقابة، في تصريحات صحفية، إن بطولة العلمين للروبوتات أول بطولة روبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستهدف تطوير قدرات الشباب وتحسين جودة التقنية والابتكارية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والنهوض بالتنمية العلمية والفكرية من الفرق المشاركة من البلدان العربية ومن مختلف أنحاء العالم، موضحا أن البطولة تقام بتحالف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة العلمين الدولية.