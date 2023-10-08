«الزراعة» تناشد الفلاحين باستخدام تقاوي قمح معتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بزراعة التقاوي المعتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي 2023-2024 والتي تمّ توفيرها بمنافذ وزارة الزراعة.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إنَّ التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة تحقق أعلى إنتاجية وخالية من الحشائش ولها قدرة على مقاومة الآفات والأمراض ويتم توزيعها وفقاً للخريطة الصنفية لكل صنف من القمح.

أضاف «الشناوي» لـ«الوطن» أنَّه بناءاً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فقد تقرر تخفيض أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي للقمح ليصبح سعر عبوة القمح زنة 30 كيلوجراما بـ550 جنيهًا بدلًا من 650 جنيهًا.

إنتاج 100% من التقاوي المعتمدة هذا العام

تابع أنَّ هذا العام تم إنتاج تقاوي تصل نسبتها 100% من المطلوبة لتغطية المساحة البالغة 4 مليون فدان سوف يتم زراعتها خلال الموسم الحالي، بزيادة قدرها نصف مليون فدان، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية.

وأفاد بتوفير تقاوي معتمدة ايضا لحاصلات زراعية أخرى مثل الفول والبرسيم وغيرها من المحاصيل الشتوية، حيث يتم بيع الفول البلدي بسعر 1400 جنيه للعبوة زنة 35 كيلوجراما، والشعير تم تحديد سعر العبوة زنة 30 كيلوجراما بسعر 700 جنيه، أما البرسيم البلدي بصنفيه الهلالي وسدس فتم تحديد سعر العبوة زنة 10 كيلوجرامات بـ450 جنيهاً للعبوة، اما البصل فيتم بيع التقاوي زنة كيلوجرام واحد بسعر 1350 جنيه.

منافذ بيع التقاوي في المحافظات

وأكّد أنه يمكن الحصول على التقاوي من منافذ وزارة الزراعة وعددها 278 منفذا منتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكن الحصول على تقاوي من الشركات الوطنية التي تتميز أيضاً بصفات ذات جودة ونقاوة وراثية عالية ومتجانسة وخالية من بذور الحشائش.