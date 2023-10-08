انخفاض جماعي بأسعار الخضروات في السوق المحلي

تراجعت أسعار الخضروات، اليوم، بشكل جماعي في السوق المحلي، حيث جاء الانخفاض في الأسعار سواء في سوق الجملة أو الأسواق المحلية والتجزئة، وهو ما أكدت عليه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وسوق العبور.

وتراجعت أغلب أسعار الخضروات بشكل كبير، وفق البيانات الرسمية، اليوم، حيث تراجعت أسعار البصل والطماطم والبامية وغيرها من الخضروات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخضروات التي انخفضت أسعارها للجملة والتجزئة.

تراجع سعر الطماطم

تراجعت أسعار الطماطم في السوق المحلي للجملة في سوق العبور ليتراوح سعر الكيلو من 4.50 إلى 8 جنيهات، وتباع في المحلات وسوق التجزئة بـ 10 إلى 16 جنيها كأعلى سعر لها.

وسجلت أسعار البطاطس اليوم في السوق الجملة مبلغ 10 جنيهات لتباع في السوق للمستهلك بـ14 جنيها، والبصل ما بين 14 و18.50 جنيه لتباع في للمستهلك بين 20 و25 جنيها، ويتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و13 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 29 جنيهًا، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 3.5 و 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

وبالنسبة لسعر الفلفل الرومي البلدي بتراوح اليوم الأحد ما بين 7 و11 جنيهًا، والملوخية ما بين 3.5 و4.5 جنيه، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 5.5 و7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البامية ما بين 28 و32 جنيهًا، والثوم ما بين 21 و30 جنيهًا، ويتراوح سعر الزيتون التفاحي ما بين 25 و35 جنيهًا.