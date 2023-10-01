أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق.. الخيار بـ7.5 جنيه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، انخفاض أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق، في هبوط متواصل منذ عدة أسابيع يرجع سببه إلى توافر جميع الأنواع في الأسواق المصرية وذلك منذ أن بدأت العروة الصيفية شهر أغسطس الماضي، في ظل أنَّ هناك توقعات باستمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-10-2023

كما أوضحت بوابة الأسعار المحلية، أنَّ أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-10-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للطماطم، فيما يتراوح سعر البطاطس ما بين 8 و12 جنيهًا والبصل ما بين 14 و19 جنيهًا، ويتراوح سعر الكوسة ما بين 7 و13 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 29 جنيهًا، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 3.5 و 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

وبالنسبة لسعر الفلفل الرومي البلدي بتراوح اليوم الأحد ما بين 7 و11 جنيهًا، والملوخية ما بين 3.5 و4.5 جنيه، كما يتراوح سعر الخيار البلدي ما بين 5.5 و7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البامية ما بين 28 و32 جنيهًا، والثوم ما بين 21 و30 جنيهًا، ويتراوح سعر الزيتون التفاحي ما بين 30 و35 جنيهًا.