أسبوع على غلق باب التقديم لوظائف التنمية المحلية.. اعرف الأوراق المطلوبة

باقٍ من الزمن أسبوع لغلق باب التقديم على 91 وظيفة قيادية بالمحليات، أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي من سكرتير عام، وسكرتير مساعد ورؤساء أحياء، ومراكز ومدن على مستوى الجمهورية، حيث يغلق باب التقديم في 16 أكتوبر الجاري، وتقدم طلبات التقديم على موقع وزارة التنمية المحلية من هنا.

إرشادات التقديم

- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو غير المستوفاه أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

- كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية.

- تكون البيانات باللغة العربية.

- كتابة البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف.

- يعتد بالمراسلة بالبريد الإلكتروني ورقم التليفون الخاص به.

- في حال عدم دقة البيانات يعتبر الطلب لاغٍ.

- المستندات المطلوبة للتقديم يجب أن تكون مسحوبة بصيغة pdf ولن يلتفت لأي مستندات يتم تصويرها بالهاتف المحمول.

المستندات مطلوب استيفاؤها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

1- بيان حالة وظيفية مختوم من السلطة المختصة.

2- المستندات الدالة على مستوى المهارات لشغل الوظيفة.

3- مقترح تطوير الوظيفة لا يتجاوز ثلاث صفحات في النموذج.

4- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة عن آخر ثلاث سنوات.

5- شهادة قانونية معتمدة من السلطة المختصة.

6- صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر سنتين.

7- صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات أو المؤتمرات

8- صورة شخصية حديثة مقاس 4*6.

9- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

10- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة

1- شهادة الخبرة والسيرة الذاتية.

2- المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

3- مقترح تطوير الوظيفة.

4- صورة من الدورات التدريبية وشهادات الشكر والتقدير الحاصل عليها.

5- صورة شخصية حديثة مقاس.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

7- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.