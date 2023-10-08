«مستقبل وطن» بالدقهلية يحشد المواطنين لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، عن تنظيم حشد أيام الخميس والجمعة والسبت، 12 و13 و14 أكتوبر الجاري، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الرئيس السيسي الرجل الأجدر والأصلح لإدارة البلاد

وقالت الدكتورة سمية عودة، أمين المرأة في أمانة شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن، لـ«الوطن»، كلنا سندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مضيفة «ندعمه لآخر نفس فينا، لأنه الرجل الأصلح والأجدر لهذه المهمة الصعبة، ومصر ما زالت في مرحلة حرجة وصعبة، وبحاجة إلى قائد محنك وذا خبرة في إدارة الأزمات، وكل هذه الصفات تنطبق على الرئيس السيسي، وما زال هناك توافد بين المواطنين لتحرير توكيلات لتأييده ودعمه بالرغم من إعلانه الترشح».

وقال الألفي نبيل، أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بشرق المنصورة بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اهتم بقضية مهمة جدا كانت مهمشة لسنوات طويلة، وهي ذوي الهمم، وهذه القضية تعد من أهم وأبرز الإنجازات التي لا بد من ذكرها مرارا وتكرارا، حيث أعطى لهم حقوقا ووفر لهم معيشة كريمة تليق بهم، وأصبح لهم كيان في المجتمع، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي مثلهم مثل الإنسان الصحيح، ومنع التنمر عنهم وشجعهم على النزول في الشوارع والتعامل مع المجتمع، الرئيس السيسي كان أبا حنونا على ذوي الهمم، ويكفيه مبادرة «قادرون باختلاف».

الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال

كما أكدت سميرة مهنى، موظفة بالدقهلية، أنها تركت عملها لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مضيفة «جميعنا نحبه على المستوى الشخصي، بجانب أنه رجل أفعال لا أقوال، واهتم بالمرأة ويكفينا فخرا بأنه أطلق علينا عظيمات مصر».