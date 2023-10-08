مصرع متسلقة أمريكية ومرشد نيبالي في انهيار جليدي بإقليم التبت

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن انهيارًا جليديًا ضرب قمة شيشابانجما في إقليم التبت، ما أودى بحياة متسلقين اثنين (أمريكية ونيبالي) فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، نقلًا عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ويبلغ ارتفاع القمة ما يزيد قليلًا على ثمانية آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، وتحتل المرتبة الرابعة عشر ضمن أعلى القمم في العالم.

وذكرت الوكالة التي تديرها الدولة، اليوم، أن تحقيقًا أوليًا أظهر أن متسلقة أمريكية ومرشدها النيبالي لقيا مصرعهما، فيما لا تزال أمريكية أخرى ومرشدها النيبالي في عداد المفقودين.

ولم توضح وسائل الإعلام الرسمية في الصين، حجم الانهيار الجليدي حتى الآن، لكنها قالت إنه حدث على ارتفاع أكثر من 7600 متر.

وعلقت السلطات جميع أنشطة التسلق في المنطقة، منذ أمس السبت.

أضافت وكالة شينخوا أن 52 متسلقًا بالإجمال كانوا يحاولون الوصول للقمة وقت وقوع الانهيار الجليدي، وهم من الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا وألبانيا وإيطاليا واليابان وباكستان.