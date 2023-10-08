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المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران ينهي إجراءات الكشف الطبي

كتب:

حبيبة فرج
12:41 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

أنهى المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، الكشف الطبي المطلوب، استكمالا للأوراق والإجراءات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

التقدم بأوراق الترشح

وقال رئيس حزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بذلك يكون أنهى كل الأوراق والخطوات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وأنه يستعد في الوقت الحالي لإطلاق حملاته الانتخابية في المحافظات، خلال المرحلة المقبلة، كما أكد أنه جاهز للتقدم بأوراق ترشحه في الهيئة الوطنية للانتخابات، وجار العمل على تحديد موعد لتسليم الأوراق في الهيئة.

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