حددت المدارس الثانوية، الأوراق المطلوبة للصف الأول الثانوي لاستلام التابلت 2024، تزامناً مع بدء العام الدراسي الحالي 2023-2024، الذي انطلق 30 سبتمبر الماضي، وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الأوراق المطلوبة للصف الأول الثانوي لاستلام التابلت 2024

أوضحت المدارس الثانوية، الأوراق المطلوبة للصف الأول الثانوي لاستلام التابلت 2024، وهي:

- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

- إقرار تسليم التابلت ويوقعه ولي الأمر.

تابلت الصف الأول الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت خطابا للمديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل، وتسجيل بيانات المبنى المدرسي.

أكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد إلكترونيا مثل الأعوام السابقة دون تغيير، لافتة إلى أنّ جميع المدارس الثانوية مجهزة بشبكات مزودة جميعها بفايبر وإنترنت، لأداء الامتحانات إلكترونيا.