إجراء يجب اتباعه بشأن السيارات المتهالكة.. الداخلية توضح

وجّهت وزارة الداخلية رسالة مهمة وعاجلة لمالكي السيارات المتهالكة، التي فقدت مقومات السير، وكذلك السيارات منتهية الرخص، وفقا للمواعيد القانونية المحددة لها، حتى لا يتعرض للمخالفات أو المساءلة.

الداخلية توجه رسالة لمالكي السيارات المتروكة ومنتهية الرخص

وذكرت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أنها تهيب بمالكي السيارات والمركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، التي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنها توفر خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني ووحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية، من هنـــــــا.

المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة

وجاءت المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة على النحو التالي:

- الرخصة السابقة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

خطوات تجديد رخصة السيارة

ولتجديد رخصة السيارة يجب اتباع الخطوات الآتية:

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة إن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.