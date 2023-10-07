«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي استولى على مليوني جنيه بـ«قروض وهمية»

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجود عدد كبير من التحويلات البريدية بلغت أكثر من (2 مليون جنيه) على حساب (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ويتم الصرف من خلال عدة مكاتب بريد بنطاق محافظة الجيزة.

النصب على المواطنين

وأسفرت جهود فريق البحث عن قيام (صاحب الحساب المذكور) بالاشتراك مع (3 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير قروض حسنة بدون فوائد من خلال الإعلان على بعض القنوات الفضائية.

النصب بالترويج والإعلانات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بقيامهم بنشر إعلان ترويجي على القنوات الفضائية، ولدى قيام المجنى عليهم بالتواصل عبر أرقام هواتف محمول محددة يُطلب منهم تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية للحصول على القرض من خلال حوالة بريدية على الحساب البريدي المشار إليه ، وعقب قيام المتهم مالك الحساب بصرف الحوالة يتقاسمونها فيما بينهم.

كما أرشدوا عن (شرائح الهاتف المحمول المشار إليها - هاتف محمول يحوى رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهم الإجرامي – مبلغ مالي جنيه من متحصلات عمليات النصب - سيارة ملاكي بحوزة أحدهم تم شراءها من متحصلات عمليات النصب).