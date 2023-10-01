محافظ أسيوط يناقش جهود مواجهة حرق المخلفات الزراعية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد منها، وتعظيم الاستفادة منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة بسبب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف

واستعرض المحافظ الإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف وخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين وسلامتهم والتي تتسبب في حدوث الحرائق بالمنازل والأراضي، وتدمير المحاصيل، مطالبًا جميع الحضور بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات للتوعية بخطورة الحرق المكشوف، وتشكيل لجان رصد للمخالفات وتحرير المحاضر لأصحابها لردعهم ووضع آلية منهجية للقضاء عليها.

برامج توعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسئولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة، والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز.

وأكد أنه جرى توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية، والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات، من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة.

محافظ أسيوط يوجه بضبط حالات حرق المخلفات

ووجه المحافظ بضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا، وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست» وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج»، بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، معلنًا تحفيز القرى والمراكز المتميزة في جهود مواجهة الحرق المكشوف واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة وردع المخالفين.

ووجه محافظ أسيوط، قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين، وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من 50 ألفا إلى مليون جنيه مصري.