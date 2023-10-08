تقديم خدمات علاجية لـ131 ألف مريض إدمان في أول 9 أشهر من 2023

عرضت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرا يتضمن مجهودات الخط الساخن للصندوق «16023» خلال أول 9 أشهر من عام 2023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لـ131 ألفا و467 مريضا «جديد ومتابعة»، منهم 13509 مرضى من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، ومنها «الأسمرات، والمحروسة، واسطبل عنتر، وأهالينا، وحدائق أكتوبر، وأهالينا، وحي الضواحي ببورسعيد».

تقديم العلاج في سرية تامة

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الخدمات العلاجية تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، منوهة إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96.01 % بينما بلغت نسبة الإناث 3.99%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة.

وأشارت الوزارة، إلى تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم «16023»، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن، كما أنه جاري الإعداد لافتتاح مركزين جددين في محافظتي قنا والجيزة، كما يُجرى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات دمياط، والشرقية، وسوهاج، وأسوان، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.

القاهرة أكثر المحافظات اتصالا بالخط الساخن

وأوضحت «التضامن الاجتماعي» أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 27.74%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.35%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.