برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لـ56 مستفيدا من «تكافل وكرامة»

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تسليم عدد من المشروعات الجديدة، لنحو 56 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، داخل محافظة أسيوط، والتي تعد واحدة من المحافظات التي يستهدفها البرنامج، ضمن خطة التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل، لتوفير حياة استقلالية للمواطنين، بدلا من الاتكالية.

بالتعاون مع جمعية الهاشمي لتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط

وأشارت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن تسليم المشروعات الجديدة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، جاء بالتعاون مع جمعية الهاشمي لتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط.

وأضافت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المشروعات الجديدة التي تم تسليمها، شملت 35 زوج بط و550 كيلو علف لـ56 مستفيدا من مستفيدي تكافل وكرامة بمركز منفلوط قرية بني شقير، وذلك بعد تدريبات متخصصة في كيفية التعامل مع المشروع وتطويره.

بعد تدريبات متخصصة في كيفية التعامل مع المشروع وتطويره

كما نوهت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه تم تنفيذ تدريب وتوظيف 27 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في قطاع الصناعة، وذلك على عدة مراحل من العمل والجهد والتي سبقها الاستهداف وجلسات الدعم والتحفيز للمستفيدين وتشجيعهم على العمل والإنتاج.

وأوضح البرنامج أنه تم تسليم مشروعات لنحو 55 سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في سوهاج؛ بهدف تمكينهم اقتصاديا من خلال العمل بالمشروعات المختلفة.