«زراعة سوهاج» تكشف تفاصيل مبادرة التخلص الآمن من النفايات البلاستيكية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، منتدى موسعا، بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية، ومبادرة «أحمي أهلك وأرضك»، وذلك لشرح كيفية تنفيذ البروتوكول الموقع بين جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج، ومديرية الزراعة.

التخلص الآمن من النفايات البلاستيكية

وتهدف المبادرة إلى التخلص الآمن من النفايات البلاستيكية من خلال إعادة التدوير، بتحويل العبوات البلاستيكية إلى أسمدة زراعية، للحد من تلوث البيئة الناجم عن التخلص غير العلمي والضار بالبيئة من تلك النفايات.

وتم توقيع البروتوكول بين جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة ومديرية الزراعة برعاية وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، والدكتور عبد اللطيف دياب عبد اللطيف.

حوافز عينية للجمعيات الزراعية

ويهدف البروتوكول إلى تعاون جمعية الجنوبي مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة في جمع عبوات الأسمدة الزراعية وتجميعها بالجمعيات الزراعية، مع تقديم حوافز عينية لتلك الجمعيات، بما يشمل مستلزمات وأدوات زراعية يستفيد موردون النفايات البلاستيكية، على أن تلتزم الجمعية بالتخلص الآمن من تلك المخلفات عن طريق إعادة التدوير الآمن وغير المضر بالبيئة.

ويأتي المنتدى في إطار التعاون المثمر بين مديرية الزراعة بسوهاج ومنظمات المجتمع المدني، وتأكيدًا على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية في مواجهة التلوث البيئي والتغيرات المناخية التي تواجهها الدول على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.