المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يقدم أوراق ترشحه رسميا اليوم 

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، أنه سيتوجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتقدم بأوراق ترشحه رسميا، بعد الانتهاء من الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، ومن المقرر أن يتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات الساعة 3 عصرا.

إجراء الكشف الطبي المطلوب

وتوجه المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، لإجراء الكشف الطبي المطلوب بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الأحد؛ استكمالا للأوراق والإجراءات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وسيتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه بعد حصوله على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب.