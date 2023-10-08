عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا أبرز نزوح عائلات فلسطينية من المناطق المتاخمة لغلاف قطاع غزة، في ظل إطلاق الصواريخ من غزة وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية، واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وتحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف ضمن عملية عسكرية سُميت باسم «السيوف الحديدية» ضد حماس في قطاع غزة، بدأت عمليات فلسطينية النزوح من المناطق المتاخمة لغلاف القطاع على تخوم الحدود مع إسرائيل.

صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

ومع انطلاق صافرات الإنذار في جنوب ووسط إسرائيل بما في ذلك القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في حالة حرب، وأظهرت صور في إحدى المستوطنات سكان المقاطعة، وهم يختبئون من صواريخ المقاومة.

ووُصف هذا الحادث بالأخطر منذ خاضت إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حربا استمرت 10 أيام في عام 2021، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع معارك بالأسلحة النارية بين مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين وقوات الأمن في بلدات بجنوب إسرائيل.