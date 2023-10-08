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نائب «إرادة جيل» يعلن عن خطة لتنظيم أكبر حشد شعبي لدعم السيسي

كتب:

عمرو صالح
02:18 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الحزب منذ إعلانه عن تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حرص على وضع خطة محكمة من شأنها أن تكون أكبر حشد شعبي على صناديق الاقتراع لصالحه.

وقال «الفحام»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «وجهنا جميع مقراتنا بمختلف محافظات الجمهورية بفتح أبوابها للمواطنين سواء أعضاء الحزب أو خارجه؛ للتعرف على مطالبهم والاستماع لآرائهم في كافة القضايا المجتمعية».

 سنوات جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على عقد مؤتمرات جماهيرية بمختلف محافظات الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي وحثهم على ضرورة استكمال مسيرة الإنجازات بتأييده خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مؤكدا على أن السنوات المقبلة هي سنوات جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

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